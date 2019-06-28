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Пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

По данным Downdetector, 84% пользователей, сообщивших о сбое, не могут открыть сайт "Яндекса"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдаются в пятницу. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 84% пользователей, сообщивших о сбое, не могут открыть сайт "Яндекса", 12% испытывают проблемы с работой почты, 2% жалуются на проблемы с сервисом "Яндекс. Деньги"

Сообщения о неполадках стали поступать около 16:00 мск. Больше всего с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Краснодара, Астрахани, Владивостока и других городов.

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