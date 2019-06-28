Посол Ирана в России стал почетным профессором Дагестанского госуниверситета

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в России Мехди Санаи получил звание почетного профессора Дагестанского государственного университета (ДГУ), сообщили ТАСС в пятницу в вузе.

"Сегодня в ректорате Дагестанского госуниверситета в рамках пленарного заседания третьей международной конференции "Османовские чтения" состоялась церемония принятия в почетные профессоры ДГУ Чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи. Диплом почетного профессора послу вручил ректор вуза Муртазали Рабаданов", - сказал собеседник агентства.

По словам ректора ДГУ, Мехди Санаи внес "существенный вклад в работу по признанию диплома Дагестанского госуниверситета в Иране, участвовал в становлении в ДГУ персидской филологии и центра иранистики". Кроме того, Санаи сыграл ключевую роль в налаживании связей ДГУ с иранскими научными и культурными центрами, отметил Муртазали Рабаданов.

"Я всегда был заинтересован в развитии отношений и сотрудничестве с Дагестаном и с присвоением звания почетного профессора [Дагестанского госуниверситета] я буду всячески способствовать развитию этих отношений", - сказал посол Ирана в РФ на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Памятник поэту

Кроме того, Мехди Санаи в пятницу в Махачкале открыл памятник классику персоязычной поэзии, самому популярному в Иране поэту Хафизу Ширази. Памятник представляет собой бюст поэта, который установлен на гранитном постаменте перед фасадом филологического факультета ДГУ.

По словам посла, памятник Ширази будет "способствовать развитию дружбы и отношений между народами России и Ирана". "Посольство Ирана в РФ договорилось с нашими коллегами об открытии трех памятников поэтам персидской поэзии в России. Мы очень рады, что первый из них открываем именно здесь, на дагестанской земле", - сказал на открытии посол ИРИ в России.

Мехди Санаи в 2016 году принимал участие и на первой конференции "Османовские чтения", которая проходит в память о Магомед-Нури Османове (1924 - 2015) - известном иранисте и исламоведе из Дагестана, авторе множества научных работ, в том числе о жизни и творчестве Омара Хайяма, Фирдоуси, авторе перевода смыслов Корана на русский язык.

В 2016 году Рамазан Абдулатипов, который был тогда главой республики, своим распоряжением поощрил Мехди Санаи именными часами главы Дагестана за укрепление сотрудничества с Республикой Дагестан, развитие экономических и культурных связей.