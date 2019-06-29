Коврижку весом около 200 кг изготовили на открытии Коренской ярмарки в Курской области

КУРСК, 29 июня. /ТАСС/. Коврижку весом около 200 кг с гербами всех районов Курской области и самого региона изготовили в субботу на открытии XIX межрегиональной Коренской ярмарки, которая проходит в Курской области 29 и 30 июня, передает корреспондент ТАСС. В официальных мероприятиях ярмарки участвуют представители дипломатических миссий из Румынии, Уганды, Бенина, Венесуэлы, а также делегации из более чем 40 регионов России.

Ярмарка открылась в местечке Свобода. На приготовление коврижки ушло около 32 кг сахара, 78 кг муки, 17 кг меда и 1 кг ароматных трав. Завершил приготовление кондитерского изделия врио губернатора Курской области Роман Старовойт, дополнив коврижку изображением герба региона.

"Я рад вас приветствовать сегодня здесь возле стен благословенного монастыря, когда 200 лет назад примерно в это же время закладывалась традиция Коренской ярмарки. Сегодня мы гостеприимно распахиваем двери для 43 регионов России, мы приветствуем наших гостей из братских стран - Украины, Белоруссии, Казахстана, гостей из дальнего зарубежья - Германии, Бенина, Уганды, более 20 стран представили сегодня своих участников ярмарки", - сказал Старовойт.

Как отметил во время приветствия участников чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России Нукпо Клеман Кики, благодаря подобным мероприятиям республика планирует расширить связи с Курской областью, в частности, в таких отраслях как экономика и наука.

"Я бы хотел наладить экономические связи и поставку продукции между Курском и Бенином. Помимо федерального уровня мы работаем и напрямую с администрацией Курска", - сказал посол.

Семейные традиции и народные промыслы

В сельских подворьях, а также в павильонах делегаций из различных регионов России и стран ближнего зарубежья в этом году представлены народные промыслы, традиционные ремесла и продукция предприятий. Одни участники приезжают на ярмарку не первый год, другие только начинают знакомство с Курской областью. Так, из Нальчика на Коренскую ярмарку приехал народный мастер Кабардино-Балкарии Родион Кошоков. "Я выделываю шкуры, занимаюсь изделиями из натуральной овчины. Мы с женой работаем, а мама помогает", - рассказал он. По словам Кошокова, на ярмарке он покажет свое мастерство и расскажет о национальном костюме, "ломая стереотипы".

Из соседней с Курским регионом Белгородской области также приехали мастера, поддерживающие и сохраняющие многовековые местные традиции.

"Мы привезли на ярмарку культуру своего региона, нашу традиционную посуду - чашки, кваснички, по старым образцам все сделано. И, конечно, старооскольскую игрушку, мы занимаемся сохранением ее истории - расцвет этого промысла приходился на XVIII-XIX век", - отметила мастер студии народных ремесел из Белгородской области Татьяна Шиян.

Кроме того, впервые в этом году на Коренской ярмарке в рамках проекта "Гастрономическое путешествие по соловьиному краю" кулинары из 20 районов Курской области приготовят для гостей любимые блюда деятелей культуры, науки, прославивших в разное время регион.