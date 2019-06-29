Памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 открыли в Сочи

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Родственники погибших при падении самолета Минобороны России Ту-154 утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря, представители сирийской стороны и власти Сочи приняли участие в открытии мемориала жертвам авиакатастрофы в Адлерском районе, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации Сочи.

Монумент в виде двухметровой раскрытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии, планировали открыть в Сочи в третью годовщину трагедии, в декабре 2019 года, однако позже родственники погибших инициировали перенос срока открытия памятника, созданного на средства меценатов, на июнь.

"День 25 декабря 2016 года навсегда останется в истории города Сочи черным днем. Трагедия, которая постигла пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154 над Черным морем, до сих пор не укладывается в нашем сознании. Наша страна потеряла настоящих патриотов, истинных сынов и дочерей своей Родины. Это невосполнимая утрата, которая никогда не сотрется из нашей памяти", - приводит слова мэра Сочи Анатолия Пахомова пресс-служба администрации города.

В пресс-службе уточнили, что в церемонии открытия мемориала, кроме родственников погибших, приняли участие представители Минобороны РФ и делегация Сирийской Арабской республики, куда самолет летел с мирной миссией, они почтили память погибших россиян. Инициатором создания монумента выступал депутат Государственной Думы Николай Антошкин, власти Сочи предоставили для открытия мемориала земельный участок на набережной реки Мзымта в Адлерском районе, это место у жителей Сочи считается особенным.

"Мы подошли к выбору места, где установлена эта стела, очень ответственно. Ведь на этой священной площади стоят памятники адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Отныне здесь будет находиться вечное напоминание о трагедии, которая произошла в Сочи два с половиной года назад", - сказал Пахомов. В ходе торжественной церемонии открытия мемориала жертвам авиакатастрофы ее участники спустили на воду траурные венки.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.