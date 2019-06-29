В РПЦ выступили за изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. РПЦ считает упущением отсутствие священных текстов в списке литературы для школьников. Такое мнение в субботу высказал председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

"К сожалению, в рамках школьного курса 11-летнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям", - сказал он.

В настоящее время школьники РФ изучают предмет Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Он стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.