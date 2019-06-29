В фестивале "Небесная ярмарка" в Пермском крае будут участвовать около 20 пилотов

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Пилоты из 11 регионов России и двух стран мира - Японии и Казахстана, приехали в город Кунгур Пермского края на XVIII фестиваль воздухоплавания, 18 человек на тепловых аэростатах в течение недели будут летать над городом и соревноваться между собой. Об этом в субботу журналистам на пресс-конференции рассказал президент Федерации воздухоплавания региона Андрей Вертипрахов

"В этом году у нас две армии - "южного ветра" и "северного ветра", мы будем выполнять полеты как спортивные, так и полеты по баталиям. В этом году впервые будем применять лазертаг, где пилоты должны будут пролететь на такое расстояние, чтобы можно было попасть из оружия в противника, кто быстрее это сделает, тот победил. Наземные цели - это армия катамаранов, речной флот, наземная армия - это пехота, которые будут с земли атаковать аэростат", - сообщил он.

По словам Вертипрахова, всего во время воздушных баталий пилоты должны будут выполнять три задания: "Свободная охота", "Дуэль" с применением оборудования лазертаг и "Открытие новых земель". "Одно из новых заданий - это "Открытие новых земель", где по два экипажа с каждой армии будут совершать перелеты с посадкой. Вот они где приземлились, с этого места и будут взлетать, до следующего полета у их есть время изучить территорию, познакомиться с местными жителями, составить дневник путешествий", - добавил Вертипрахов.

Как рассказал участник из Японии Эндо Мамору, он уже в седьмой раз приезжает в Пермский край на фестиваль воздухоплавания, о котором однажды случайно узнал от друзей из Москвы. Его привлекает не только российское небо, но и люди, которые здесь живут. "Я живу в Японии, и там не так много места, где можно летать, помимо городов есть еще и горы, и места, куда нельзя совершить посадку, также мы окружены морем, поэтому полеты на далекие расстояния мне удается совершать в Кунгуре. Здесь в России есть много места, где можно приземлиться, возможны даже посадки на большой скорости, шар в России держать проще, чем в Японии", - рассказал пилот. Мамору отметил, что самое опасное в полете на воздушном шаре - это, конечно же, изменение погоды, как бы не был подготовлен пилот и его шар, при резком усилении ветра могут возникнуть трудности.

Погода внесла коррективы и в программу открытия фестиваля: в субботу в Пермском крае прошли дожди и грозы, порывы ветра достигали 15-20 м/с, поэтому участники и организаторы приняли решение не устраивать массовый взлет аэростатов со стадиона "Труд". Вместо этого они зажгли одновременно газовые горелки аэростатов, за счет которых шары и держатся в воздухе, получилось не менее зрелищное шоу. По данным организаторов, его посмотрело порядка 10 тыс. зрителей.

"Погоды хорошей в этот год, к сожалению, мало, но мы надеемся все же порадовать жителей, самим полетать в Кунгуре, мы это небо полюбили уже. Я, когда поднимаюсь в небо, чувствую одно удовольствие", - поделился с ТАСС пилот Сергей Шабанов из Тюмени.

О фестивале

"Небесная ярмарка" - международный фестиваль воздухоплавания, который проходит в городе Кунгур Пермского края с 2002 года по инициативе пилота Андрея Вертипрахова, и собирает ежегодно более 80 тыс. зрителей за неделю. В 2004 году в Кунгуре впервые во всем мире начали проводить "воздушные баталии" среди пилотов тепловых аэростатов. В 2019 году фестиваль проходит с 29 июня по 6 июля.