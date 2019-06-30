Хайнаньские специалисты создали передовую систему производства кофе

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Группа из девяти специалистов под руководством Китайской академии тропического сельского хозяйства создала на Хайнане передовую систему по производству кофе. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

По его данным, ученые проводили исследования и занимались разработкой методик по оптимизации кофейного производства в течение 24 лет. В итоге на днях Академия наук провинции Хайнань объявила, что данный проект удостоился премии года. Программа по высокоэффективной стандартизации изготовления кофе заняла второе место за "прогресс в научных технологиях", став единственным в своем роде исследовательским ноу-хау в соответствующей отрасли экономики, заявленным на получение правительственной награды в регионе.

Проект, одержавший победу среди других инновационных инициатив, называется "Создание и эксплуатация стандартизированной системы кофе и кофейной продукции". Он уже на практике применяется в производстве не только на Хайнане, но и на нескольких фабриках в провинции Юньнань на юго-западе КНР. Всего за несколько лет экспериментального внедрения стоимость дополнительно произведенной ими продукции составила несколько сот миллионов долларов.

Как объяснили создатели инновационной кофейной программы, с 1994 года они разработали 23 национальных стандартизованных процесса с учетом международного опыта и предпочтений китайского потребителя, а также систему контроля и сертификации качества, которая "позволила осуществить кардинальную модернизацию отрасли". Шесть производственных этапов проекта признаны властями и компетентными госорганами "прорывными": была обеспечена равномерность прожарки зерен, кофе стал более ароматным, а его насыщенность повысилась на 10%. Более того, этап просушки сократился с 10 до двух суток, снизились издержки при потреблении воды в технических целях - вдвое на различных стадиях производства.

Еще 20 лет назад кофейная промышленность на острове считалась довольно отсталой, продукт получался не всегда желаемого качества, поскольку отсутствовали четко проработанные производственные нормативы - из-за этого хайнаньский кофе был менее конкурентоспособным на внешних рынках, а сама отрасль развивалась замедленными темпами. Однако благодаря усилиям ученых удалось определить четкие производственные стандарты, были созданы усовершенствованная профессиональная терминология и руководство по классификации, разработан и сконструирован конвейер нового типа. Благодаря этим передовым технологиям заметно повысилась производительность заводов, были учтены пристрастия любителей кофе, что позволило изготовителям ежегодно наращивать продажи на сумму в сотни тысяч долларов.

Хайнаньский кофе также называется "синлунским" (по одноименному географическому названию - прим. ТАСС). Он начал активно выращиваться на острове с 1953 года. Его завезли из-за рубежа китайские соотечественники, мигрировавшие за границу. К настоящему моменту этот сорт считается одним из наиболее высокосортных в Азии и для обеспечения процесса его инновационного производства, а также защиты прав производителя уже зарегистрировано 13 "кофейных" лицензий.