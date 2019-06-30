Авиация ЦВО ведет круглосуточную разведку паводка и пожаров на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) ведет круглосуточный мониторинг ситуации с природными пожарами и паводком на территории 10 регионов Сибири, Урала и Поволжья. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в воскресенье.

"Мониторинг осуществляется в Республике Башкортостан, Пермском и Красноярском краях, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Курганской, Оренбургской, Кемеровской и Челябинской областях. В воздухе ежедневно находятся не менее 20 летательных аппаратов транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, которые выполняют задачи по планам летной подготовки, обеспечивают учения мотострелков, выполняют перевозку грузов военного назначения и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что командиры экипажей в режиме реального времени передают информацию по отмеченным очагам возгораний, задымлений и паводка на региональные и территориальные центры управления.

На территории Центрального военного округа сформирована группировка войск численностью более 5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники для помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. В Красноярском крае уровень воды в реке Кан в городе Канск превысил критическую отметку 4,2 м, эвакуированы 17 человек, в том числе пять детей. На территории Новотроицка Оренбургской области действует природный пожар, который перекинулся с территории Казахстана.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.