Times: Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Восковая фигура уходящего британского премьер-министра Терезы Мэй убрана из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик покинула свой пост. Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, такое решение принято по итогам голосования, проведенного среди посетителей музея.

Восковую фигуру, на создание которой было потрачено £150 тыс. ($190 тыс.), отправили на склад, сделав вакантным место у инсталляции с черной дверью с номером "10", в точности копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит. Таким образом восковая Мэй, изображенная с папкой в руке, в костюме кораллового цвета с юбкой-карандаш, в леопардовых туфлях и с ее традиционным украшением - жемчужным ожерельем, составила компанию другим статуям бывших глав правительств, хранящихся в запасниках музея. Среди них - все британские премьер-министры, управлявшие страной с 1855 года за исключением Невилла Чембрелена (1937-1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963-1964) и Гордона Брауна (2007-2010), которые не прошли через процедуру всеобщих выборов.

Имя нового британского премьер-министра будет объявлено в конце июля. Главный претендент на то, чтобы занять этот пост, - бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Если он одержит верх над своим конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, музей сможет быстро обновить экспозицию и сэкономить на изготовлении статуи. Восковое изображение Джонсона было сделано еще в 2009 году в бытность пребывания политика на посту градоначальника. Не исключено, что статую придется немного уменьшить в талии, ведь, как признался недавно сам Джонсон, он сбросил 3 кг, похудев со 101,5 до 98,5 кг.

Самый известный музей восковых фигур мира был основан в британской столице в 1835 году скульптором из Эльзаса Мари Тюссо (1761-1850), урожденной Гросхольц, когда ей было уже далеко за семьдесят. Она создала восковые фигуры французских просветителей Вольтера и Жан-Жака Руссо и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Во время Великой Французской революции ее чуть не казнили из-за тесных связей с королевской семьей Бурбонов, но в итоге именно она сняла посмертные маски с наиболее известных деятелей революции Робеспьера и Марата.