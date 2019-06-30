Минздрав и Минтруд утвердили положение, регламентирующее оказание паллиативной помощи в РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минздрав и Минтруд России совместно разработали и утвердили положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи. Как рассказали журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, документ определяет порядок взаимодействия между организациями, работающими в сфере здравоохранения, в том числе медиками, учреждениями социальной защиты и общественниками.

"Разработка положения стала новым опытом взаимодействия двух ведомств, отражая расширение понятия паллиативной помощи, которая понимает под собой не только медицинскую, но и социальную помощь семье пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Этот документ - основа в понимании того, как должна быть организована социальная поддержка пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. С выходом положения все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне", - говорится в сообщении.

Паллиативные пациенты получат государственную гарантию на полагающиеся им соцуслуги - например, возможность в кратчайшие сроки оформить инвалидность, если для этого имеются показания, или получить бесплатные медицинские изделия для использования в домашних условиях. Документ также гарантирует получение паллиативной помощи на более высоком уровне лицами, проживающими в стационарных учреждениях социальной защиты: психоневрологических диспансерах, домах-интернатах и других учреждениях, подведомственных Минтруду.

"Также данное положение вводит принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. Важное качество документа - нормативное обоснование взаимодействия медицинских учреждений с некоммерческими общественными, волонтерскими и религиозными организациями, что отражает саму суть паллиативной помощи, комплексный и междисциплинарный подход в ее оказании", - отметили в министерстве.

Согласно положению, паллиативная помощь взрослым и детям теперь имеет единую методологическую основу. Как отметили главные внештатные специалисты Минздрава по паллиативной медпомощи и по детской паллиативной помощи Диана Невзорова и Елена Полевиченко, чьи слова проводит пресс-служба, единство системы понятий, терминов и управления обеспечит преемственность детских и взрослых паллиативных служб.

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию озвучил необходимость ускорить развитие в стране паллиативной помощи. Также по итогам заседания Государственного совета в конце декабря 2018 года он дал поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу развития данного вида помощи в каждом регионе страны.