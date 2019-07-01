"Ъ": Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

В частности, от водителя потребуется наличие прав категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через агрегатор, при этом за один рейс можно будет перевезти не более пяти попутчиков. За нарушения указанных норм агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка, пишет газета.

Кроме того, все расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком должны осуществляться исключительно в безналичной форме через онлайн-сервис. Отмечается, что допустимый размер платы определит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам.

По данным газеты, Минтранс 28 июня направил разработанный документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова, курирующего транспортную отрасль, подтвердил изданию разработку законопроекта Минтрансом, отметив, что в правительство документ еще не был внесен. Как указывает издание, в случае принятия поправок может серьезно пострадать сегмент регулярных автобусных перевозок сервисов карпулинга.

Сегодня крупнейшим сервисом поиска автомобильных попутчиков для междугородних поездок считается французская компания BlaBlaCar, насчитывающая более 70 млн пользователей в мире, в том числе около 20 млн в России. В январе сервис сообщил о выходе на российский рынок легальных автобусных перевозок, открыв доступ к платформе для коммерческих перевозчиков.

В августе 2018 года Департамент транспорта Москвы предлагал ввести штрафы для водителей карпулинга за оплату услуг наличными. Кроме того, разработанный в правительстве столицы законопроект предполагал допускать к карпулингу водителей только с национальным водительским удостоверением и без непогашенных или неснятых судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Также проект предусматривал, что все используемые автомобили должны быть зарегистрированы в РФ и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и GPS.