Почти 800 студентов дальневосточных колледжей сдали экзамены в формате WorldSkills

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 800 студентов колледжей и училищ Дальнего Востока сдали демонстрационные экзамены в формате WorldSkills, сообщила журналистам в понедельник заместитель генерального директора по подготовке кадров союза WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

"В демонстрационном экзамене 2019 по стандартам WorldSkills приняли участие 28 образовательных организаций Дальнего Востока. Это 793 участника по 24 компетенциям. Самыми массовыми компетенциями демонстрационного экзамена на Дальнем Востоке являются спасательные работы - 114 участников, ремонт и обслуживание легковых автомобилей - 85, преподавание в младших классах - 80", - рассказала Крайчинская, выступая перед участниками II Дальневосточного медиафорума.

Крайчинская добавила, что был организован 41 центр проведения демонстрационного экзамена.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.

Демонстрационный экзамен - одно из мероприятий проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях. Для этого в местах приема экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.