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МИД ФРГ не имеет информации о запросе на убежище со стороны супруги премьера ОАЭ

Ранее стало известно, что женщина сбежала от премьер-министра с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. МИД ФРГ не располагает информацией о том, что жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя запросила убежище в Германии. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар.

"Нет, эти сообщения я не могу подтвердить, у нас нет информации по этой истории", - сказала она.

Ранее британская газета Sun сообщила, что супруга премьера ОАЭ сбежала от него с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн. По сведениям издания, она еще в феврале отправилась, предположительно, в Германию. Отмечается, что принцесса Хайя подала запрос о предоставлении убежища, а также заявление о разводе с эмиратским шейхом, однако данная ситуация, пишет газета, привела к дипломатическому кризису между Германией и ОАЭ.

Как написала Sun, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум якобы обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако официальный Берлин отказался сделать это. Согласно информации издания, принцесса Хайя в данный момент находится под защитой местных служб безопасности.

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