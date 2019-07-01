Защита первой кандидатской диссертации по теологии прошла в СПбГУ

ТАСС, 1 июля. Защита первой кандидатской диссертации по теологии в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялась 1 июля. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой библеистики филологического факультета СПбГУ, доктор филологических наук профессор Анатолий Алексеев, возглавивший диссертационный совет.

"СПбГУ ввел собственную систему, как почти во всех университетах мира: степень, присужденная в данном университете, не нуждается в подтверждении ни в каком другом органе. Эта защита была оригинальна тем, что мы присудили не звание кандидата филологических наук или лингвистики, а звание кандидата теологии - это первый раз в истории университета", - сказал он.

Перечень научных и образовательных организаций с правом самостоятельно присуждать ученые степени, среди которых есть и СПбГУ, был утвержден правительством России 23 августа 2017 года. В 2016 году в СПбГУ была введена собственная система защиты диссертаций: для каждой защиты формируется отдельный диссертационный совет не менее чем из пяти человек, хотя бы один из них должен быть работником иностранной образовательной организации, а все без исключения члены диссертационного совета должны быть специалистами по теме диссертации. Диссертация, которая была вынесена на защиту 1 июля, стала первой диссертацией по теологии, которая проходила защиту по такой системе.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата теологии старшего преподавателя кафедры древних языков Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) Александра Андреева посвящена теме "Книжная справа Ирмология (реформа богослужебной певческой книги Ирмологий - прим. ТАСС) в Москве в XVII веке". Согласно информации, приведенной на сайте СПбГУ, диссертант получил положительные отзывы от всех шести членов диссертационного совета.

Состав диссовета

Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, ученый секретарь Экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России Дмитрий Шмонин считает, что собственные требования СПбГУ к работам диссертантов не уступают требованиям ВАК. "Когда университет устанавливал свои собственные требования к диссертациям и к диссертационным советам, они были установлены гораздо более высокими, чем требования, которые устанавливает ВАК", - сказал он.

По словам Алексеева, в заседавшем 1 июля диссовете не было специалистов по теологии. "В комиссии из пяти человек не было ни одного теолога: мы все были филологи, один доктор искусствоведения, остальные - доктора филологических наук. Оказалось, что где-то решили, в какой-то инстанции, что нужно с чего-то начинать, и поэтому мы присудим в этом случае звание кандидата теологии. Я даже не знаю механизма, почему это стало возможным, но это стало возможно, и мы не против, мы участвовали охотно", - пояснил заведующий кафедрой.

Шмонин полагает, что проблема недостатка специалистов-теологов решается привлечением в диссертационные советы специалистов из смежных отраслей науки. "[В диссертационном совете] есть и иностранные специалисты, специалисты из других вузов. Таким образом это решается: по теме Ирмология, Типикона, по литургической теме нашлись специалисты", - добавил он.

Алексеев сообщил, что в СПбГУ уже проходили защиты диссертаций по внутренним правилам. По его словам, только за прошедший год на филологическом факультете состоялось 5 или 6 таких защит кандидатских диссертаций.