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Власти ДР Конго рассматривают возможность приобретения российской вакцины против Эболы

В Роспотребнадзоре заявили, что российский препарат является самой безопасной вакциной в мире
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Роспотребнадзор представил разработанную в России вакцину против лихорадки Эбола на конференции в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Вакцина, представленная Роспотребнадзором, разработана с применением новейших технологий Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции", - говорится в сообщении.

Российский препарат является самой безопасной вакциной в мире, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Презентация российского ведомства вызвала значительный интерес со стороны властей ДРК. "По результатам состоявшейся презентации рассматривается вопрос о поставках и применении российской вакцины "ЭпиВакЭбола" на территории ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией лихорадки Эбола", - отмечает пресс-служба ведомства.

В мае 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ТАСС, что Россия готова поставить вакцину, разработанную новосибирскими учеными, в страны Африки.

Теги
РоссияКонго (ДРК)
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