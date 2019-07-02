Площадь Загреба и проспект Москвы могут появиться в столицах России и Хорватии

ЗАГРЕБ, 2 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Власти Москвы планируют назвать одну из площадей в честь хорватской столицы, в то время как администрация Загреба рассматривает возможность назвать в честь Москвы один из городских проспектов. Об этом во вторник сообщил ТАСС посол России в Хорватии Анвар Азимов.

"Мэр [Загреба] Милан Бандич помог нам установить здесь три памятника: Пушкину, Есенину и Гагарину в самых престижных парках города. Правительство Москвы в качестве жеста доброй воли пообещало сделать у себя площадь Загреба. Устная договоренность и согласие мэрии Москвы получено, сейчас правительство Москвы ждет официального обращения посольства Хорватии в РФ с тем, чтобы рассмотреть возможность открытия такой площади, это формальная процедура. В каком округе и районе - пока обсуждается", - сказал он.

По словам Азимова, Бандич, в свою очередь, намерен назвать в честь Москвы один из проспектов города.

"Здесь процедура проще, никаких формальных обращений не требуется. Он 18 лет на посту, сам принимает решения и очень хорошо относится к Москве, и вообще очень много делает для увековечения памяти россиян в Хорватии", - добавил собеседник агентства.

Памятник Крижаничу

Посол также сообщил о том, что ранее достигнутые договоренности по установке в Москве памятника хорватскому богослову, лингвисту, философу и историку Юрию Крижаничу аннулируются. Причиной, по его словам, послужило письмо на имя главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина и мэра столицы Сергея Собянина "за подписью митрополита Иллариона с тем, что Русская православная церковь категорически против установки этого памятника, поскольку Крижанич занимался пропагандой католицизма". Тогда Азимов предложил Бандичу альтернативу: поставить в Москве памятник известного в Хорватии поэта, музыканта и литератора Мирослава Крлежи.

"Предварительно, его кандидатура для установки памятника одобрена", - добавил Азимов.

В 2016 году Департамент культурного наследия Москвы сообщал о том, что власти Хорватии рассматривают возможность передачи в дар и установки в Москве памятника хорватскому богослову, лингвисту, философу и историку Юрию Крижаничу работы известного хорватского скульптора Марии Улевич Галетович. Возможным сроком установки памятника назывался 2017 год, когда в российской столице был запланирован ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления дружественных отношений между Москвой и Хорватией. Вместе с тем в интервью ТАСС в апреле 2019 года Азимов сообщал, что вопрос об установке памятника "в целом решен положительно", но конкретных шагов в этом вопросе пока предпринято не было.

Юрий Крижанич (1617-1683) - хорватский богослов, писатель, историк, этнограф, публицист и энциклопедист, священник-миссионер - выступал за унию католической и православной церквей и за единство славянских народов. Прибыл в Москву в 1659 году. В 1661 году был обвинен в поддержке униатов и отправлен в ссылку в Тобольск, где провел 16 лет. В Тобольске Крижанич написал свои основные труды: "Политика" - политико-экономический трактат о государстве и о Московском государстве в частности, посвященный государю Алексею Михайловичу; "О божественном Провидении", "Толкование исторических пророчеств", "О святом крещении", "Грамматическое изыскание о русском языке (идея всеславянского языка)".