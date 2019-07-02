Минпросвещения прокомментировало инициативу Минздрава об анализе школьников на наркотики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Изменения в порядке проведения медосмотров учащихся школ, вузов и техникумов в целях раннего выявления потребления наркотиков направлены на усиление профилактической работы в отношении учащихся, само же тестирование будет проводиться на добровольной основе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Ранее Минздрав РФ предложил внести изменения в порядок проведения профилактических медосмотров учащихся школ, вузов и техникумов в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В частности, предлагается включить обязательный анализ на опиаты и каннабиодиды. Соответствующий законопроект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минпросвещения России ведет тесную работу с Минздравом России, нацеленную на раннее выявление и профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, включающую социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации и профилактические медицинские осмотры в специализированной медицинской организации. С 2014 года указанные меры являются обязательными для проведения организациями, включая обязательность исследования, но добровольны по отношению к учащимся и эти принципы сохраняются. Тестирование направлено на выявление территорий, где высокие факторы риска и где необходимо усилить профилактическую работу", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят профилактический характер, а задача обследования - "оказание своевременной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в образовательных организациях".