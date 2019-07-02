Совбез РФ получил просьбу Титова об изменениях в статью УК о преступном сообществе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совбез РФ получил обращение бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова с просьбой поддержать инициативу о внесении изменений в статью УК РФ "Организация преступного сообщества", сообщили ТАСС в аппарате Совбеза, отказавшись комментировать детали.

Титов попросил секретаря Совбеза Николая Патрушева поддержать инициативу по внесению поправок в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которыми действие статьи 210 "Организация преступного сообщества" не должно распространяться на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159-159.6 "Мошенничество", "Мошенничество в сфере кредитования", "Мошенничество при получении выплат", "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", "Мошенничество в сфере страхования", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и главой 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" (за исключением статьи 186 - "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), сообщили ТАСС в пресс-службе Титова.

Понятие "преступное сообщество" формировалось как наиболее структурированное проявление преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности, говорится в письме Титова. "В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в отношении лиц, привлекаемых к ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации, которые формально подпадают под эти признаки", - говорится в обращении бизнес-омбудсмена.

Титов указывает, что дополнительное вменение статьи 210 УК РФ происходит в основном либо на стадии необходимости продления сроков предварительного следствия до года и более, либо наряду с непризнанием преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, либо для преодоления ограничений на избрание меры пресечения.

"В результате существенно возрастают сроки наказания; увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; предприниматели направляются для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски неправомерного давления на осужденных предпринимателей с целью финансирования криминальной среды", - отмечает Титов.