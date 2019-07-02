В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет крестителя Руси

РИМ, 2 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский художник Дарио Гамбарин при помощи трактора "нарисовал" на поле в области Венето огромное изображение князя Владимира (ок. 960-1015), посвятив это произведение предстоящему 4 июля визиту на Апеннины президента РФ Владимира Путина. Как Гамбарин рассказал во вторник корреспонденту ТАСС, он хотел создать "икону в подарок российскому лидеру".

"Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском. В последний раз он преподнес понтифику в дар икону, и мне пришла идея создать икону в подарок Путину", - пояснил Гамбарин. В качестве героя для своего произведения он выбрал святого Владимира, крестившего Русь. Лик князя получился размером 100 на 240 м. По словам художника, его творение предпочтительнее разглядывать рано утром или после заката с высоты 600-700 м, поскольку солнце создает блики на скошенной пшенице, и очертания не видны. Гамбарин надеется, что Путин сможет увидеть его творческую работу крупной формы.

Гамбарин, уже проводивший персональные выставки своих картин, обратился к созданию произведений ландшафтного искусства (ленд-арта) более 10 лет назад. Благодаря особому дару он точно чувствует и владеет пространством, чтобы, управляя трактором, "вспахивать" поля, создавая изображения, совершенно не пользуясь никаким оборудованием, вроде спутникового навигатора (GPS). Сам он называет свои произведения "экологичными" и "эфемерными", поскольку они недолговечны, и, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней.

Гамбарин ранее уже создавал гигантский портрет Путина, который приурочил к саммиту "двадцатки" в 2017 году. По его словам, он никогда не повторяется, поэтому на этот раз решил выбрать "тезку" российского президента.

Гамбарин "писал" портреты разных политических деятелей, включая Барака Обаму, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, Нельсона Манделу. Последним его персонажем был председатель КНР Си Цзиньпин, приезжавший в Италию в марте.