Росстат не планирует использовать персональные данные семей при расчете уровня бедности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росстат не будет использовать персональные данные отдельных семей для расчета уровня бедности по новой методике. Об этом во вторник заявил журналистам глава Росстата Павел Малков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования.

"Персональных данных не будет, - пояснил Малков. - Ни Пенсионный фонд, ни налоговая служба, ни какое другое ведомство персональные данные нам не передает. Мы работаем хотя и с очень подробной, но деперсонифицированной информацией. Это принципиально".

Малков пояснил, что алгоритмы, которые использует Росстат, позволяют видеть доходы и расходы семей без использования фамилий, адресов и каких-либо других личных данных. "Персональные данные к нам ниоткуда не поступают. И так будет и впредь. Они будут передаваться в таком виде, в котором они не позволят нам выйти на субъект. Это будут данные без фамилий, без адресов", - подчеркнул он.

Глава Росстата напомнил, что ведомство ведет исследование бедности как многофакторного явления с точки зрения как расчета доходов и расходов граждан, так и учета таких показателей, как условия проживания, состояние здоровья, уровень образования, а также включенность гражданина в экономическую и социальную сферы жизни. "Дальнейшее развитие методологии лежит в области использования административных данных. С начала года мы начали получать некоторые данные из Пенсионного фонда. Это уже позволило повысить качество наших расчетов. И дальше мы будем использовать другие данные, в том числе ЕГИССО [Единая государственная информационная система социального обеспечения], оператором которой является Пенсионный фонд, из налоговой службы по доходам и так далее", - отметил он.

Малков добавил, что расширенные данные позволят повышать качество исследований. "В том числе в этом году мы планируем сформировать проект, макет биосистемы, в котором будем собирать все эти данные, анализировать их и даже где-то моделировать ситуацию", - заключил он.