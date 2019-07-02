СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Необычайно жаркое лето 2018 года отразилось на популяции шведских лосей. Об этом сообщает Шведское Радио.

Также оно сказалось и на физическом состоянии лосят, появившихся на свет в 2019-м. Из-за природной аномалии лосихи оказались ослаблены перед зимой, когда вынашивается потомство.

Наблюдения в прошлогодний осенний охотничий сезон показали 10-процентное сокращение поголовья лосят, что, предположительно, может быть связано с нехваткой материнского молока из-за жары и засухи.

Сокращение популяции сохатых также изменит характер предстоящего охотничьего сезона.

Эксперты не исключают, что на местах в целом ряде областей королевства могут прозвучать призывы к более активному отстрелу лосят из-за ухудшения их репродуктивных способностей, которые не смогут обеспечить укрепление популяции в будущем.