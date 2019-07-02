Красноярский губернатор сообщил жительнице Канска, что ее вопрос о дороге решен

"Он и по этой дороге вчера дал поручения мэру Канска <...>. Положили туда трубу, и вода сейчас уходит по ней. После того, как мэр Канска доложил, что все поручения выполнены, губернатор позвонил женщине и сказал, что <...> сегодня ее вопрос решен", - сказала Уляшева.

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, которой он резко ответил на вопрос о возможном размытии дороги из-за паводка, и сообщил, что вопрос с дорогой решен. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Елена Уляшева.

Она добавила, что губернатор также дал поручения по оказанию помощи попавшим в зону затопления гражданам, и они уже выполнены.

Усс 1 июля встретился в Канске с местными жителями. На одной из встреч жительница города эмоционально спросила губернатора, видел ли он состояние дороги в микрорайон, и что будет, если ее размоет.

"Что вы хотите мне сейчас сказать, права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. <...> Если ее размоет, ее восстановят", - ответил губернатор. Видео с его комментарием было размещено в соцсетях и местных СМИ.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.