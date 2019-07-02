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Жительница Канска после извинений губернатора Усса считает инцидент с ним исчерпанным

1 июля у Натальи Заморозовой состоялся эмоциональный разговор с приехавшим в пострадавший от паводка город главой Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Жительница Канска Наталья Заморозова, у которой накануне состоялся эмоциональный разговор с приехавшим в пострадавший от паводка город губернатором Красноярского края Александром Уссом, считает, что инцидент исчерпан.

Ранее в пресс-службе правительства сказали агентству, что вопрос по дороге, которая вызвала опасение жителей канского поселка Новый путь, решен. Там проложена труба, через которую отводится паводковая вода. После чего губернатор позвонил женщине и сообщил ей об этом.

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"Да, звонил. Принес извинения и сказал о дороге. Инцидент исчерпан", - сказала Заморозова во вторник ТАСС.

Усс 1 июля встретился в Канске с местными жителями. На одной из встреч жительница города эмоционально спросила губернатора, видел ли он состояние дороги в микрорайон, и что будет, если ее размоет. Губернатор дал ей на это эмоциональный ответ. Видео с его комментарием было размещено в соцсетях и местных СМИ.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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