Путин поручил Минздраву провести анализ уровня зарплат работников скорой помощи

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с региональными властями провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Такое поручение, опубликованное в списке поручений на сайте Кремля, глава государства дал по итогам прямой линии. Доклад по этому вопросу министр здравоохранения Вероника Скворцова должна предоставить до 15 августа 2019 года.

Еще одно поручение Скворцовой касается необходимости "определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах". Этот вопрос, согласно поручению, необходимо решить до 1 октября 2019 года.