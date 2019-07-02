AFP: медики во Франции вновь приступили к процедуре эвтаназии пациента в коме

ТАСС, 2 июля. Врачи французского города Реймс вновь начали процедуру эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет. Об этом во вторник сообщило агентство France Press.

По его сведениям, лечащий врач Ламбера объявил членам семьи, что "процедура прекращения медицинской помощи будет возобновлена", добавив, что процесс остановки поддержания жизни пациента будет проведен максимально мягко. Медики будут отключать пациента от систем искусственного поддержания жизни и одновременно погружать его во все более глубокий сон до момента смерти.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Ламбера.

20 мая врачи в Реймсе с согласия супруги пациента начали процесс эвтаназии Ламбера, отключив его от приборов кормления и подачи воды. Однако родители мужчины через апелляционный суд Парижа добились приостановки этого процесса до вынесения решения в комитете по правам инвалидов ООН, куда они направили жалобу. Министерство здравоохранения решило опротестовать данное решение в Кассационном суде.

Венсан Ламбер оказался в больнице в вегетативном состоянии после автомобильной аварии в 2008 году. В 2011 году бельгийские специалисты пришли к выводу, что он находится в минимальном сознании, что исключает любую надежду на улучшение. Спустя два года супруга Ламбера Рэйчел дала свое согласие на эвтаназию мужа, однако его родители выступили против этого решения. С тех пор уже более пяти лет стороны пытаются доказать свою правоту через судебные и правительственные инстанции.