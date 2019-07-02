Гости Сабантуя в московском парке "Коломенское" смогут выиграть путешествие в Башкирию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Посетители международного фестиваля "Сабантуй-2019" смогут выиграть туристический тур в Башкирию. Культурно-массовые мероприятия, посвященные празднику, пройдут в столичном музее-заповеднике "Коломенское" 6 июля, сообщил журналистам во вторник заместитель полномочного представителя республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Евгений Кравцов.

"У нас [на международном фестивале "Сабантуй-2019"] будет организована целая туристическая этноплощадка "Башкирская деревня". Среди посетителей мы разыграем три путевки под названием "Путешествие в Башкирию". Розыгрыш пройдет в онлайн режиме в Instagram. Победители смогут оценить красоты республики", - сказал он.

Праздник начнется с массовой зарядки в 10:00 мск, которую проведет двукратная олимпийская чемпионка, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова. Также для посетителей фестиваля организуют гребную регату, турнир по борьбе на поясах куреш, турнир по футболу, а также соревнования по мас-рестлингу и волейболу. Для детей будет организована отдельная зона, где они смогут принять участие в мастер-классах, попрыгать на батутах, а также посмотреть мультфильмы под открытым небом.

Кравцов добавил, что на фестивале выступят более 100 артистов из различных регионов России, в том числе республики Татарстан, Башкортостан. Хедлайнерами станут Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Роберт Юлдашев, Альберт Жалилов, Элвин Грей, Бабек Мамедрзаев.

Сабантуй зародился у тюркских народов, занимающихся земледелием, много веков назад. Раньше праздник был приурочен к началу весенних полевых работ и проходил в конце апреля, сегодня он отмечает их окончание и празднуется в основном летом. Единой даты у праздника нет - в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время. В этом году фестиваль пройдет под эгидой празднования 100-летия Башкирской АССР.

Организаторами мероприятия является региональная общественная организация - Татарская национально-культурная автономия города Москвы совместно со столичным департаментом национальной политики и межрегиональных связей, правительством республики Татарстан, Башкортостан.