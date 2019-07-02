Соглашение об отмене виз между Россией и Мальдивами вступит в силу 25 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Соглашение об отмене въездных ограничений между Россией и Мальдивской Республикой вступит в силу 25 июля. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

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"Граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется ими для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания", - отметили в министерстве.

Соглашение было подписано министрами иностранных дел России и Мальдивской Республики Сергеем Лавровым и Абдуллой Шахидом 25 июня. Как сообщали в МИД РФ, Мальдивы пользуются популярностью у российских туристов. По данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнули более 38 тыс. граждан России.