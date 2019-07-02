Кабмин установил необходимые для школьников условия адаптации перед олимпиадой за границей

ТАСС, 2 июля. Правительство РФ утвердило распоряжение, которым определяются условия, необходимые для адаптации и акклиматизации российских сборных, которые отправляются за границу для участия в международных олимпиадах по школьным предметам. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства РФ порталу "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС.

В соответствии с документом Минпросвещения и Минфин России при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год должны предусмотреть финансирование участия российских сборных команд в международных олимпиадах в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

"При этом указанные бюджетные ассигнования должны включать расходы на транспортное обеспечение, экипировку, визовые сборы, медицинскую страховку, организационный взнос и (или) регистрационный взнос, а также оплату жилых помещений и суточных с учетом дней, необходимых на адаптацию и акклиматизацию в зависимости от страны пребывания", - уточнили в пресс-службе.

Действующие нормы не устанавливали возможных направлений расходов, что позволило бы определить их объемы, а также порядок определения сроков участия в олимпиадах с учетом дней, необходимых для проезда, адаптации и акклиматизации.

Теперь в сроки пребывания российских учащихся на олимпиадах включается время на прибытие к месту проведения соревнований и обратно, дни официального периода проведения олимпиады, а также время "на адаптацию и акклиматизацию". Для олимпиад в странах СНГ и Европы участникам дается на адаптацию один день, в странах Африки - два дня, Азии, Америки и Австралии - три дня.

Кроме того, в документе указывается, что победители таких международных соревнований и их тренеры будут награждаться премией президента РФ. Соответствующий указ президент подписал весной этого года. Он предусматривает, что за золотую медаль на международном соревновании школьникам положено вознаграждение в размере 1 млн рублей, за серебряную медаль - 500 тыс. рублей, за бронзовую - 400 тыс. рублей.

Повысить психологический комфорт

Как отметили в Минпросвещения РФ, российские школьники традиционно показывают высокие результаты в рамках международных интеллектуальных соревнований, и Россия неизменно занимает лидерские позиции по количеству наград и медалей. Вместе с тем, принятый правительством документ позволит "сократить негативные внешние факторы и повысить психологический комфорт ребят", что будет способствовать еще более успешному выступлению наших школьников на подобного рода олимпиадах.

"С этого года поддержка олимпиадного движения и, в частности, сборных команд, выступающих на международных предметных олимпиадах школьников, приобретает полноценный государственный характер. <…> Принятие данного распоряжения правительства четко прописывает и гарантирует государственную поддержку на всех этапах формирования, подготовки и участия сборных команд в международных олимпиадах, включая вопросы транспорта, проживания, экипировки, суточных, медицинского страхования и любых организационных взносов. Минпросвещения России определено головным органом, осуществляющем эту работу, что позволит обеспечивать финансовую поддержку централизованно", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.