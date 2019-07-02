Международная федерация журналистов приняла новую Хартию профессиональной этики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) приняла новую глобальную Хартию журналистской этики, ее поддержали более полумиллиона представителей прессы со всего мира. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил вице-президент МФЖ, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

"В обсуждении и принятии этой хартии приняли участие более 500 тыс. журналистов со всех стран мира, входящих в МФЖ и представляющих более 160 союзов. Они подтвердили ее положения и одобрили ее принятие", - сказал он.

Шафир пояснил, что принятый МФЖ документ рекомендован для использования всем журналистским союзам, входящим в федерацию. "Как минимум он рекомендован к использованию журналистам, которые собираются получать международную пресс-карту МФЖ", - добавил он.

Содержание хартии основано на Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, которая в последний раз обновлялась в 1986 году. Как сообщается на сайте СЖР, документ состоит из преамбулы и 16 статей, он основан на базе международного права, в частности, Всеобщей декларации прав человека.

В преамбуле отмечается, что ответственность журналиста перед обществом превалирует над любой другой ответственностью, в частности, перед работодателями и властными структурами, а понятие "журналистика" трактуется в документе как профессия, требующая "временных и практических ресурсов".

Документ был утвержден Исполнительным комитетом МФЖ в Рамалле (Палестина) в ноябре 2018 года. После этого его передали на рассмотрение 187 членским организациям МФЖ, а затем он получил одобрение Конгресса МФЖ. По данным СЖР, Хартия "станет основой этических стандартов современной журналистики во всем мире".