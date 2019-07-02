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Глава Ростуризма: реки России должны стать туристическим брендом страны

Зарина Догузова заявила о желании запустить круизные программы по Енисею
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© Михаил Метцель/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 2 июля. /ТАСС/. Круизы по рекам России должны стать узнаваемым туристическим брендом страны. Об этом заявила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Реки России".

"Реки России - это то [направление], куда можно поехать на неделю, на две, на выходные. И, действительно, информационная поддержка по речному туризму, круизам недостаточна. Реки России должны стать одним из брендов нашей страны - как внутри, так и за рубежом. И в этом смысле Волжский бассейн является показательным примером, речные круизы по Волге входят в топ-10 самых популярных направлений в мире. Конечно, мы будем продолжать работать над популяризацией этого бренда", - сказала Догузова.

Круизный туризм - как речной, так и морской - станет важной частью обновленной стратегии развития туризма, которая должна быть в ближайшее время представлена Минэкономразвития и Ростуризмом, отметила Догузова. При этом проблема продвижения этого вида туризма, по ее словам, не является ключевой.

"Что касается речного туризма и круизов в целом, мы проанализировали весь спектр проблем, и проблема продвижения не является ключевой. Здесь, скорее, на первом месте инфраструктурные вопросы, обновление флота, диверсификация туристического продукта", - подчеркнула глава ведомства.

При этом важно, чтобы круизный туризм развивался не только в Волжском регионе, но по всей России, отметила руководитель Ростуризма.

"Очень хотелось бы открыть россиянам и иностранным туристам реки Сибири. В следующем году с высокой долей вероятности впервые за много лет стартуют программы по Енисею. Надеемся, что сможем запустить круизы по всей стране", - сказала Догузова.

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Догузова, Зарина Валерьевна
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