Глава ЮНЕСКО призвала Украину продолжить расследование убийства журналиста Комарова

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осуждает нападение, в результате которого погиб украинский журналист Вадим Комаров, и призывает украинские власти продолжить расследование происшедшего. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы ЮНЕСКО.

"Я осуждаю жестокое нападение на Вадима Комарова. Надеюсь, что украинские власти продолжат расследование этого убийства и привлекут виновных к ответственности", - заявила Азуле. В информации, размещенной на сайте организации, напоминается, что Комаров, "занимавшийся расследованием деятельности местных политиков и случаями коррупции, был атакован 4 мая неизвестными в дневное время в центре города Черкассы".

"За день до нападения Комаров объявил о предстоящей публикации статьи о коррупции в спортивных школах", - говорится в заявлении. ЮНЕСКО в связи с происшедшем напоминает, что является международной организацией, которая "содействует обеспечению безопасности журналистов посредством глобального повышения осведомленности и ряда других мер, в частности реализации Плана действий ООН по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности".