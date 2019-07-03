Супруга Ярошенко рассказала, что летчик с надеждой воспринял предложение России об обмене

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко с надеждой воспринял предложение властей РФ Вашингтону о его обмене на содержащихся в российских тюрьмах граждан Соединенных Штатов. Об этом ТАСС сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко.

"Это сообщение его обнадежило, настроение подняло, чувствуется какой-то оптимизм в голосе", - сказала Виктория.

По ее словам, она отправила мужу несколько сообщений по тюремной электронной почте после того, как информация начала распространяться в СМИ.

В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону варианты обмена Ярошенко, но не получила отклика от американской стороны. Рябков добавил, что РФ призывает Соединенные Штаты решить ситуацию с обменом заключенными, включая Ярошенко, не дожидаясь вынесения приговора арестованному в РФ гражданину США Полу Уилану, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Состояние летчика

Отвечая на вопрос о состоянии Ярошенко, Виктория сообщила, что летчик чувствует себя "ни хуже, ни лучше". "Сделали УЗИ печени и желудка, сказали, что вроде бы нормально, но почему идут непонятные симптомы, до сих пор никому не известно. Они [врачи] начинают разводить руками", - сказала она.

Виктория добавила, что ее супруг все еще испытывает боль при ходьбе из-за перелома ноги, который он получил, по ее словам, во время пыток. "Теперь из-за него [перелома] начался жуткий артрит, он не может ходить, ему больно", - отметила супруга Ярошенко.

Она также сообщила о проблемах со связью во время телефонных звонков. По ее словам, в последнее время сигнал стал часто прерываться.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращалась к генеральному прокурору США с просьбой передать заключенного в Россию, учитывая "прогрессирующее ухудшение его здоровья".