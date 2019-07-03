В Японии внедрят систему распознавания лиц на паспортном контроле для иностранцев

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. С июля 2019 года иностранцам будет легче проходить паспортный контроль в японских аэропортах благодаря установкам распознавания лиц. Как сообщает в среду газета The Japan Times, сканеры будут считывать данные биометрических паспортов и сличать их c картинкой, которую дает видеокамера.

Процедура, как утверждается, занимает около 15 секунд, а от иностранного пассажира требуется только приложить свой документ к считывающему устройству и посмотреть в камеру. Предварительная регистрация в иммиграционной службе не потребуется.

Однако воспользоваться такой системой иностранцы смогут только на выезде из Японии. Дело в том, что на въезде от них требуют оставлять отпечатки пальцев и фотографироваться. Специальный сканер определяет также, нет ли у въезжающего иностранца повышенной температуры. В некоторых случаях его могут попросить показаться врачу прямо в аэропорту.

Первые сканеры такого рода будут установлены в крупнейшем в Японии токийском аэропорту Ханэда во второй половине июля. Затем в течение года ими оснастят и другие ведущие воздушные гавани страны.

Сейчас среднее время ожидания в очереди на паспортный контроль в наиболее загруженных аэропортах Токио для иностранных туристов составляет примерно 30 минут. Благодаря новым сканерам этот показатель может сократиться почти на треть.

Японию в 2018 году посетило рекордное число иностранных туристов - более 31 млн человек. К 2020 году, когда в Токио пройдут летние Олимпийские игры, туристический поток, как ожидают местные власти, увеличится до 40 млн человек.