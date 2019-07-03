В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма в минувшие выходные. Всего по этому делу были задержаны четыре человека, сообщается в среду в пресс-релизе прокуратуры.

"В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу были задержаны еще три человека, - отмечено в сообщении. - Задержание произошло примерно в 01:00 в среду, 3 июля. До 12 часов субботы, 6 июля, прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу".

Расследование находится на начальной стадии, также говорится в пресс-релизе, и в настоящее время прокуратура не может предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Как сообщает агентство ТТ, A$AP Rocky был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на столичном стадионе, но сама драка произошла еще в воскресенье. Инцидент частично снят на видео, которое было размещено в том числе на сайте TMZ.

В своем аккаунте в Instagram рэпер даже опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность.