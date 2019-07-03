В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма в минувшие выходные. Всего по этому делу были задержаны четыре человека, сообщается в среду в пресс-релизе прокуратуры.
"В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу были задержаны еще три человека, - отмечено в сообщении. - Задержание произошло примерно в 01:00 в среду, 3 июля. До 12 часов субботы, 6 июля, прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу".
Расследование находится на начальной стадии, также говорится в пресс-релизе, и в настоящее время прокуратура не может предоставить какую-либо дополнительную информацию.
Как сообщает агентство ТТ, A$AP Rocky был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на столичном стадионе, но сама драка произошла еще в воскресенье. Инцидент частично снят на видео, которое было размещено в том числе на сайте TMZ.
В своем аккаунте в Instagram рэпер даже опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность.
У исполнителя запланировано несколько концертов в Европе, следующий из которых должен состояться в Лондоне, и фестиваль Wireless в эти выходные.
A$AP Rocky, настоящее имя которого - Раким Майерс, выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд, а его последний альбом вышел в 2018 году.