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Паводок в Иркутской области

"Одноклассники" помогут собрать средства для пострадавших от паводка в Иркутской области

Общественное телевидение России и соцсеть 4 июля организуют онлайн-марафон по сбору помощи

Онлайн-марафон по сбору средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области пройдет 4 июля. Его организуют Общественное телевидение России (ОТР) и социальная сеть "Одноклассники".

Трансляция будет проходить с 13:00 до 15:00 и 18:00 до 21:00 по мск в группе ОТР. Во время эфира организуют прямые включения с мест затоплений, ведущие программы расскажут истории пострадавших людей, также запланированы выступления экспертов и сбор средств.

"Пользователи ОК смогут помочь пострадавшим от наводнения и внести свои пожертвования с помощью кнопки "Поддержать" и сервиса Donation Alerts. Кнопка будет доступна на странице трансляции", - говорится в сообщении соцсети.

Также пользователи смогут позвонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8-800-222-00-14 или отправить сообщение на короткий номер 5445, чтобы предложить свою помощь пострадавшим. Отправка СМС бесплатна для абонентов Tele2, "Билайн", "МТС", "МегаФон".

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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