В Верховной раде предложили штрафовать за мат в СМИ, чтобы поддержать культуру

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект о введении штрафов за использование нецензурной брани в СМИ. Об этом сказано в проекте документа "О противодействии сквернословию", размещенном на сайте парламента.

Депутат предлагает предусмотреть в Кодексе Украины об административных правонарушениях, что использование мата "во время трансляции телерадиопередач, в СМИ или путем распространения аудиовизуальной информации в сети Интернет, во время публичных выступлений" является мелким хулиганством. Такие действия предлагается наказывать штрафом в размере 40-75 необлагаемых минимумов доходов граждан ($25,2-47,2). Альтернативным наказанием могут стать общественные работы от 40 до 60 часов, исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, административный арест до 15 суток.

Такие же правонарушения, совершенные публичными лицами, перечень которых прописан в законе о противодействии отмыванию денег (высшее руководство страны, чиновники), наказываются штрафами от 75 до 100 необлагаемых минимумов ($47,2-63) либо аналогичными альтернативными вариантами.

В проекте сказано, что нецензурная брань, или сквернословие, - это ненормативная (недопустимая) лексика, список которой должен утвердить кабинет министров страны. Доходы от штрафов предложено направлять на поддержку и развитие Украинского культурного фонда.