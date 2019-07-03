СМИ: в Китае более 1,35 млн человек завещали свое тело для донорских целей

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Число жителей Китая, выразивших готовность после смерти предоставить свое тело для пересадки органов, возросло за последние пять лет в десятки раз и на сегодняшний день превысило 1,35 млн человек. Об этом сообщила в среду газета China Daily. Издание отметило, что большинство таких добровольцев составляют люди в возрасте до 30 лет.

По данным издания, с 2014 года, когда власти КНР начали официально регистрировать случаи добровольного донорства органов, такая "посмертная помощь" позволила спасти жизни до 70 тыс. человек.

"Представители молодого поколения проявляют все больший интерес к донорству, но даже несмотря на рост зарегистрированных желающих, мы по-прежнему испытываем дефицит в материале для проведения хирургических операций по пересадке", - заявил газете председатель Госкомитета по донорству и трансплантации органов КНР Хуан Цзефу. Для удовлетворения этих потребностей, указал он, необходимы проведение дополнительных разъяснительных мероприятий и расширение рекламы, пропагандирующей среди населения добровольное пожертвование своих органов.

КНР лидирует в мире в области добровольного посмертного донорства различных частей человеческого тела. Китайские власти содействуют развитию сотрудничества в этом с медицинскими учреждениями других стран.