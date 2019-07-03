Глава ГИБДД считает, что беспилотные машины помогут снизить число ДТП

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что внедрение беспилотных систем управления автотранспортом поможет сократить число автоаварий.

"Мы серьезно поддерживаем развитие беспилотных транспортных средств. Это очень интересная программа, которая действует в нашей стране и является передовой", - сказал Черников на брифинге в среду.

Глава ГИБДД выразил надежду, что это позволит исключить человеческий фактор при ДТП. "У нас 90% составляет именно человеческий фактор", - отметил он.

Как отметил Черников, это не означает, что беспилотные автомобили будут передвигаться без водителей. "Водитель будет присутствовать, но так как компьютер может, как и человек, различать все, что происходит на дороге, и подсказывать, то при возникновении риска человек будет принимать на себя какие-то полномочия в части предотвращения ДТП", - заключил он.