Первая половина июля будет прохладной на европейской территории России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первая половина июля будет умеренно-прохладной на европейской территории России, температура воздуха будет ниже нормы на 3-3,5 градуса. Об этом ТАСС в среду сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Июль будет очень изменчив <…> Начинается длительный период умеренно прохладной погоды, когда температура будет ниже нормы на 3-3,5 градуса. Этот период продлится, по нашим расчетам, до конца декады и с большой вероятностью может быть до середины месяца", - сказал он.

По словам Вильфанда, прогнозируется пониженное атмосферное давление, высокая облачность, кратковременные осадки.

"Кратковременные дожди и умеренная погода, когда температура будет 17-20 градусов тепла - такой температуре пока мы конца не видим, это такая умеренно прохладная погода", - добавил метеоролог.

"Очень комфортно сейчас на юге европейской территории: после жары 35-40-градусной температура - 28-33 градуса, еще спустя несколько дней будет в диапазоне 25-30 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Астраханской области, Калмыкии и Красноярском крае температура в ближайшие дни составит 35 градусов тепла, в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях - 25-30 градусов.