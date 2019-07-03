Новостные агрегаторы могут обязать указывать факт запрета экстремистской организации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Законопроект, который запрещает новостным агрегаторам и онлайн-кинотеатрам распространять информацию об организациях, признанных экстремистскими, без упоминания этого факта, внесен в среду на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты законодательного Республики Башкортостан, а также депутат Госдумы от этого региона Павел Качкаев ("Единая Россия"), следует из думской электронной базы данных.

"Законопроектом предлагается расширить требования к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизульных сервисов по аналогии с требованиями к информации, распространяемой в СМИ, установив запрет их владельцам распространять информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности", без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена", - говорится в пояснительной записке.

Отсутствие у массовой аудитории новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров информации о том, что организация ликвидирована или запрещена как экстремистская, "не позволяет пользователям получать достоверную и полную информацию, сформировать объективное мнение по тем или иным вопросам", подчеркивают разработчики. Кроме того, отсутствие данного запрета в интернете "создает благоприятную почву для неверной интерпретации событий, позиционирования запрещенных в России организаций в качестве легально действующих, формирует условия и возможности для дальнейшей пропаганды запрещенной идеологии, привлечения новых членов, в том числе попадающих под влияние указанных организаций по незнанию о незаконности их деятельности", утверждают авторы.

"Принятие законопроекта также направлено на активизацию превентивных мер, направленных на локализацию и нейтрализацию террористических и иных экстремистских проявлений, устранение потенциальных предпосылок их формирования", - считают авторы инициативы.

За нарушение запрета сопутствующим законопроектом предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.