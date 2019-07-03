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Паводок в Иркутской области

Путин: опыт подготовки Олимпиады должен помочь Мутко в восстановлении домов под Иркутском

Президент России обратил внимание на то, что ликвидировать последствия паводка необходимо быстро

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что опыт подготовки к Олимпийским играм в Сочи поможет вице-премьеру Виталию Мутко в работе по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Я надеюсь, как ни странно, Вы используете свой опыт подготовки к Олимпийским играм", - сказал президент, обращаясь к Мутко. "Неслучайно я Вас номинировал в этом качестве (главы правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка - прим. ТАСС), имея в виду Ваш опыт по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов", - пояснил он.

"И делать [это] нужно быстро", - потребовал глава государства.

 

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Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПаводок в Иркутской области
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