Путин: опыт подготовки Олимпиады должен помочь Мутко в восстановлении домов под Иркутском

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что опыт подготовки к Олимпийским играм в Сочи поможет вице-премьеру Виталию Мутко в работе по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Я надеюсь, как ни странно, Вы используете свой опыт подготовки к Олимпийским играм", - сказал президент, обращаясь к Мутко. "Неслучайно я Вас номинировал в этом качестве (главы правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка - прим. ТАСС), имея в виду Ваш опыт по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов", - пояснил он.

"И делать [это] нужно быстро", - потребовал глава государства.