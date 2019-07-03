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Путин наградил Небензю почетной грамотой президента за вклад в реализацию внешней политики

Дипломат с 26 июля 2017 года представляет Россию в ООН

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ постоянного представителя России при ООН Василия Небензю. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, дипломат удостоен этой награды "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".

57-летний Небензя с 26 июля 2017 года представляет Россию в ООН. До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел. Выпускник МГИМО, Небензя с 1983 года работает в системе МИД России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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