Путин наградил Небензю почетной грамотой президента за вклад в реализацию внешней политики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Владимир Путин наградил почетной грамотой президента РФ постоянного представителя России при ООН Василия Небензю. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, дипломат удостоен этой награды "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ".

57-летний Небензя с 26 июля 2017 года представляет Россию в ООН. До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел. Выпускник МГИМО, Небензя с 1983 года работает в системе МИД России.