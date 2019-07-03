Путин удостоил госнаград почти 300 человек, в том числе фотокорреспондента ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами большой группы россиян и иностранных граждан. В их числе - детский врач Леонид Рошаль, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, а также глава итальянской компании Enel Франческо Стараче.

Так, Рошаль удостоен ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

Легендарный фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, который на протяжении почти 14 лет был личным фотографом Леонида Брежнева, награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Гражданин Италии Стараче удостоен ордена Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, внедрение экологически чистых технологий и развитие международных экономических отношений в отраслях промышленности".

Указ президента, опубликованный в среду на официальном портале правовой информации, содержит почти три сотни фамилий лауреатов.