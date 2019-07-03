Росприроднадзор не получал сообщений о загрязнении после ЧП в Баренцевом море

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор не получал сведений о загрязнении Баренцева моря после пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Информация о загрязнении окружающей среды в районе происшествия в адрес Росприроднадзора не поступала", - говорится в ответе на запрос агентства.

1 июля 2019 года научно-исследовательский глубоководный аппарат Северного флота проводил плановые работы в российских территориальных водах Баренцева моря."На судне произошел пожар (причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях)", - говорится в сообщении.

В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников.