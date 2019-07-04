Детский дом в Якутии не может приобрести продукты из-за блокировки счета

ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Счет детского дома в Хангаласском районе Якутии заблокирован по решению суда. Организация не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты питания, рассказал ТАСС в четверг директор учреждения Василий Ильин.

"Счет заблокировали на прошлой неделе. Из-за ареста приостановлена оплата по счетам, в том числе за приобретение продуктов питания, одежды, коммунальных расходов. Долг перед поставщиками составляет 1 млн рублей. Сейчас наши воспитанники находятся на отдыхе, успели купить авиабилеты и путевки. 18 июля они возвращаются", - сказал он.

Ильин также сообщил, что по решению суда воспитанника детского дома признали виновным в поджоге частного дома в Хангаласском районе в 2017 году. Ущерб оценили почти в 3 млн рублей. "Долг лег на бюджетное учреждение. Дело в том, что у нашего учреждения нет статьи расходов по оплате исполнительного производства", - добавил директор дома, отметив, что обратился в региональную прокуратуру.

В 2017 году уголовное дело было прекращено в связи с тем, что на тот момент обвиняемому не исполнилось 14 лет. Однако в сентябре 2018 года дело возобновили. В 2018 году потерпевшая сторона проиграла дело в районном суде, подала апелляцию в Верховный суд Якутии. Дело вернули на новое рассмотрение, суд вынес решение в пользу пострадавшей.

В прокуратуре Якутии ТАСС уточнили, что проинформированы об инциденте. "Устанавливаются [его] обстоятельства", - отметили в ведомстве.