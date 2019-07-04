Голикова: отток населения из малых городов увеличивает риски для здоровья в больших

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тенденция оттока населения из малых городов в крупные тормозит социально-экономическое развитие малых городов и увеличивает риски для здоровья в больших, поэтому необходимо развивать малые города, в которых проживает до 50 тыс. человек. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"В последние годы наблюдается выраженная тенденция оттока населения из малых в крупные города, что, с одной стороны, тормозит социально-экономическое развитие малых городов, увеличивает риски для здоровья в крупных городах, с другой стороны - создает выраженную дифференциацию внутри одного региона или между регионами, что влияет на демографию в целом. Поэтому так важно развитие малых городов до 50 тыс. жителей, снижение их неравенства в уровне благоустройства по сравнению с крупными городами", - сказала она.

Голикова добавила, что в России почти 2 тыс. малых городов, в которых проживает более 23 млн. человек. "Для таких городов большое значение приобретает формирование удобной социальной инфраструктуры, включающей как медицинские организации, детские сады, школы, организации социального обслуживания и досуга, так и возможности для профессионального роста и дальнейшего трудоустройства", - подчеркнула вице-премьер.

Она напомнила, что в феврале 2019 года была принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетом которой является развитие городов и сельских территорий с низкой плотностью расселения, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов России, а также снижение внутрирегиональных социально-экономических различий.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.