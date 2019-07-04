В Ватикане в Путине видят верующего человека

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который в четверг прибывает для встречи с Папой Римским Франциском, считается в Ватикане "верующим человеком, который разделяет христианские ценности". Такое мнение в преддверии визита российского лидера выразил государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

"Президент России считается верующим человеком, и я думаю, что он признает в Папе Римском воплощение ценностей, которые для него лично важны", - приводит слова кардинала портал Vatican News.

"Кроме того, - отмечает иерарх, - Россия внимательно относится к таким вопросам, как защита христиан на Ближнем Востоке и кризис христианских ценностей в западном обществе". "Эта встреча представит возможность обсудить эти вопросы, а также конфликтные ситуации на Украине и в Сирии", - считает Паролин.

По его словам, то, что 5 июля Папа Франциск встретится с иерархами Украинской грекокатолической церкви, - случайное совпадение дат.