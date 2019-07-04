Продюсер Максим Фадеев готов восстановить сгоревшую церковь в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Максим Фадеев намерен восстановить сгоревшую церковь XIX века в Курганской области. Об этом Фадеев написал в своем официальном аккаунте в Instagram.

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 4 Июл 2019 в 5:20 PDT

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"В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм", - написал музыкальный продюсер, попросив жителей Курганской области предоставить чертежи сгоревшей церкви.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Находившийся при нем храм был деревянным, 1890 года постройки. Произошедший 3 июля из-за неисправности кондиционера пожар полностью уничтоживший церковь.