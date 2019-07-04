Голикова рассказала о снижении числа абортов в России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше млн абортов было сделано в России в начале 2000-х годов, а по итогам 2018 года удалось снизить этот показатель до менее чем 600 тыс. Об этом заявила виде-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в четверг.

"Проблема [абортов] такая действительно очень остро стояла в России в начале 2000-х годов. Количество абортов на тот момент составляло 2,13 млн. Но сейчас это уже принципиально другие цифры. Если исключить медицинские показания, то это уже менее 600 тыс. [по итогам 2018 года]", - сказала она.

Голикова отметила, что хотя пока "хвастаться нечем", это является крайне "позитивным сдвигом". "Все усилия, которые предпринимаются медицинскими и социальными службами, центрами кризисной беременности, которые действуют в субъектах РФ, они как раз нацелены на то, чтобы сохранять человеческую жизнь", - подчеркнула вице-премьер.