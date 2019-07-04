Путин обсудил с Папой Римским тему защиты христиан Ближнего Востока

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с Папой Римским Франциском темы защиты христианского населения Ближнего Востока и гуманитарного содействия в Сирии. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Нами затрагивались темы защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - заявил российский лидер.

Он напомнил, что на встрече с понтификом, обсуждались и вопросы развития отношений России и Ватикана. Стороны договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения, добавил Путин.

Глава российского государства очень позитивно оценил переговоры в Ватикане. "Это была очень добрая беседа. [Поговорили] о некоторых вопросах международного характера, а также о развитии двусторонних отношений России и Ватикана, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи", - рассказал он.