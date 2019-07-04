{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Визит Путина в Италию и Ватикан

Путин обсудил с Папой Римским тему защиты христиан Ближнего Востока

По словам главы российского государства, позиции Москвы и Ватикана "созвучны" в плане защиты традиционных ценностей и продвижения межрелигиозного диалога

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с Папой Римским Франциском темы защиты христианского населения Ближнего Востока и гуманитарного содействия в Сирии. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Нами затрагивались темы защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - заявил российский лидер.

Он напомнил, что на встрече с понтификом, обсуждались и вопросы развития отношений России и Ватикана. Стороны договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения, добавил Путин.

Глава российского государства очень позитивно оценил переговоры в Ватикане. "Это была очень добрая беседа. [Поговорили] о некоторых вопросах международного характера, а также о развитии двусторонних отношений России и Ватикана, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи", - рассказал он.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияВизит Путина в Италию и ВатиканКонте, Джузеппе
Северный Кавказ
Матовников считает, что участники форума "Машук" могут разъяснить людям суть нацпроектов
Полпред президента в СКФО назвал молодежь носителями информационного потока
Читать полностью